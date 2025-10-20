Государственная служба статистики обнародовала данные о юридических и физических лицах на 1 октября 2025 года. Сколько бизнесов в Украине и какие открывают чаще всего? Ключевые тенденции

Плюс 71 000 ФЛП в год

На 1 октября 2025 года количество ФЛП возросло до 1,774 млн, что на 71 000, или на 4,2%, больше, чем на аналогичную дату 2024 года. Есть увеличение, но это вдвое меньше, чем за год до этого, когда прирост количества ФЛП составил 153 000.