Державна служба статистики оприлюднила дані про юридичних та фізичних осіб на 1 жовтня 2025 року. Скільки в Україні бізнесів та які відкривають найчастіше? Ключові тенденції

Плюс 71 000 ФОП за рік

На 1 жовтня 2025 року кількість ФОПів зросла до 1,774 млн, що на 71 000, або на 4,2%, більше, ніж на аналогічну дату 2024 року. Є збільшення, але це удвічі менше, ніж за рік до цього, коли приріст кількості ФОП становив 153 000.