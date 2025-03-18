«Уникальность продукта решает больше, чем цена». Как заключать соглашения со SpaceX, BMW и JYSK? Опыт Centravis и «Аккорд Импорт»

Как конкурировать с европейскими и азиатскими производителями и заключать контракты с глобальными гигантами? Своим опытом на «Саммите экспортеров» от Forbes Ukraine поделились Юрий Атанасов, совладелец и CEO Centravis, который поставляет трубы для BMW и SpaceX , и Руслан Грабар, соучредитель «Аккорд Импорт» – производителя мебели для датской сети JYSK. Forbes Ukraine выбрал главное.

Контракт на €30 млн без подписи на бумаге, одним рукопожатием? Это возможно, когда речь идет о бизнесе с JYSK, говорит Руслан Грабар, соучредитель «Аккорд Импорт». Но чтобы достичь такого уровня взаимоотношений, украинский подрядчик датского мебельного гиганта годами нарабатывал репутацию и обеспечивал стабильные поставки, говорит Грабар.

«В мае готовимся подписать с JYSK контракт уже на €80 млн», – рассказывает соучредитель «Аккорд Импорт» в кулуарах «Саммита экспортеров» от Forbes Ukraine 14 марта.