«Унікальність продукту вирішує більше, ніж ціна». Як укладати угоди зі SpaceX, BMW та JYSK? Досвід Centravis та «Аккорд Імпорт»

Як конкурувати з європейськими та азійськими виробниками та укладати контракти із глобальними гігантами? Своїм досвідом на «Саміті експортерів» від Forbes Ukraine поділилися Юрій Атанасов, співвласник і CEO Centravis, що постачає труби для BMW та SpaceX , та Руслан Грабар, співзасновник «Аккорд Імпорт» – виробника меблів для данської мережі JYSK. Forbes Ukraine вибрав головне.

Контракт на €30 млн без підпису на папері, самим потиском рук? Таке можливо, коли йдеться про бізнес із JYSK, каже Руслан Грабар, співзасновник «Аккорд Імпорт». Але щоб досягнути такого рівня взаємин, український підрядник данського меблевого гіганта роками напрацьовував репутацію та забезпечував стабільні постачання, каже Грабар.

«У травні готуємося перепідписати з JYSK контракт уже на €80 млн», – розповідає співзасновник «Аккорд Імпорт» у кулуарах «Саміту експортерів» від Forbes Ukraine 14 березня.