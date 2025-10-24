Штабной фонд Третьего армейского корпуса ежемесячно собирает миллионы гривен донатов. Одна креативная кампания «За маму. За папу. За Третью штурмовую!» принесла в мае от ее старта 5 млн грн, объединив 420 ресторанов для поддержки 130 км фронта, говорит глава штабного фонда Олег Петренко. Как креатив и роботы спасают жизнь и что поможет повысить качество управления бригад?
Чем занимается фонд в структуре корпуса?
Мы позиционируем себя как штабной фонд. Юридически – БФ «Поддержи Третью Штурмовую», фактически – часть логистики Третьего армейского корпуса. Я редко говорю «благотворительный», потому что это слово создает образы благодарностей и теплых историй. Наша работа другая: мы действуем по приказам.
