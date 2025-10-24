Forbes Digital підписка
«Все в команде должны быть продажниками». Как штабной фонд Третьего армейского корпуса борется за ресурсы и одолевает военную бюрократию. Интервью с главой Олегом Петренко

Вероника Нановская
Вероника Нановская
Forbes

6 хв читання

Інтерв’ю з головою фонду Олегом Петренком /из личного архива

Фонд закрывает до 15% срочных нужд Третьего армейского корпуса, дополняя государственные поставки. Фото из личного архива

Штабной фонд Третьего армейского корпуса ежемесячно собирает миллионы гривен донатов. Одна креативная кампания «За маму. За папу. За Третью штурмовую!» принесла в мае от ее старта 5 млн грн, объединив 420 ресторанов для поддержки 130 км фронта, говорит глава штабного фонда Олег Петренко. Как креатив и роботы спасают жизнь и что поможет повысить качество управления бригад?

Чем занимается фонд в структуре корпуса?

Мы позиционируем себя как штабной фонд. Юридически – БФ «Поддержи Третью Штурмовую», фактически – часть логистики Третьего армейского корпуса. Я редко говорю «благотворительный», потому что это слово создает образы благодарностей и теплых историй. Наша работа другая: мы действуем по приказам.

