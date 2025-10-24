Підписка від 49 грн
«Усі в команді повинні бути продажниками». Як штабний фонд Третього армійського корпусу бореться за ресурси та долає військову бюрократію. Інтерв’ю з головою Олегом Петренком

Вероніка Нановська
Вероніка Нановська
Forbes

6 хв читання

Інтерв’ю з головою фонду Олегом Петренком /з особистого архіву

Фонд закриває до 15% термінових потреб Третього армійського корпусу, доповнюючи державні поставки. Фото з особистого архіву

Штабний фонд Третього армійського корпусу щомісяця збирає мільйони гривень донатів. Одна лише креативна кампанія «За маму. За тата. За Третю штурмову!» принесла в травні від її старту 5 млн грн, об’єднавши 420 ресторанів для підтримки 130 км фронту, говорить голова штабного фонду Олег Петренко. Як креатив і роботи рятують життя та що допоможе підвищити якість управління бригад?

Чим займається фонд у структурі корпусу?

Ми позиціонуємо себе як штабний фонд. Юридично – БФ «Підтримай Третю Штурмову», фактично – частина логістики Третього армійського корпусу. Я рідко кажу «благодійний», бо це слово створює образи подяк і теплих історій. Наша робота інша: ми діємо за наказами.

