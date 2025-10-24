Штабний фонд Третього армійського корпусу щомісяця збирає мільйони гривень донатів. Одна лише креативна кампанія «За маму. За тата. За Третю штурмову!» принесла в травні від її старту 5 млн грн, об’єднавши 420 ресторанів для підтримки 130 км фронту, говорить голова штабного фонду Олег Петренко. Як креатив і роботи рятують життя та що допоможе підвищити якість управління бригад?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Чим займається фонд у структурі корпусу?
Ми позиціонуємо себе як штабний фонд. Юридично – БФ «Підтримай Третю Штурмову», фактично – частина логістики Третього армійського корпусу. Я рідко кажу «благодійний», бо це слово створює образи подяк і теплих історій. Наша робота інша: ми діємо за наказами.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.