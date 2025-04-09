«Как ни цинично, пошлины нам на пользу». Что украинским компаниям несет тарифная война Трампа? Угрозы и возможности для «Сентравис», Ajax, UBC и других

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Как влияет торговая война Дональда Трампа на украинский бизнес? Насколько может сократиться производство «Интерпайпа»? Какие возможности это дает бизнесу Ajax Systems и UBC Group? И чего опасается украино-польская Modern-Expo? Forbes Ukraine пообщался с топ-руководителями компаний, работающих на рынке США
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