Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

«Как ни цинично, пошлины нам на пользу». Что украинским компаниям несет тарифная война Трампа? Угрозы и возможности для «Сентравис», Ajax, UBC и других

Forbes
Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes
Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

4 хв читання

Як тарифна війна Дональда Трампа вплине на українські компанії /Getty Images

Дональд Трамп объявил тарифную войну всему миру. Как это отразится на украинских компаниях? Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

08:00 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 08:00

Как влияет торговая война Дональда Трампа на украинский бизнес? Насколько может сократиться производство «Интерпайпа»? Какие возможности это дает бизнесу Ajax Systems и UBC Group? И чего опасается украино-польская Modern-Expo? Forbes Ukraine пообщался с топ-руководителями компаний, работающих на рынке США

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні