«Як не цинічно, мита нам на користь». Що українським компаніям несе тарифна війна Трампа? Загрози та можливості для «Сентравіс», Ajax, UBC та інших

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Як торгова війна Дональда Трампа впливає на український бізнес? Наскільки може скоротитися виробництво «Інтерпайп»? Які можливості це дає бізнесу Ajax Systems та UBC Group? І чого побоюється українсько-польська Modern-Expo? Forbes Ukraine поспілкувався з топкерівниками компаній, що працюють на ринку США
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