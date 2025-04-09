«Як не цинічно, мита нам на користь». Що українським компаніям несе тарифна війна Трампа? Загрози та можливості для «Сентравіс», Ajax, UBC та інших

Як торгова війна Дональда Трампа впливає на український бізнес? Наскільки може скоротитися виробництво «Інтерпайп»? Які можливості це дає бізнесу Ajax Systems та UBC Group? І чого побоюється українсько-польська Modern-Expo? Forbes Ukraine поспілкувався з топкерівниками компаній, що працюють на ринку США