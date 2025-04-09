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«Як не цинічно, мита нам на користь». Що українським компаніям несе тарифна війна Трампа? Загрози та можливості для «Сентравіс», Ajax, UBC та інших

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes
Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes
Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

4 хв читання

Як тарифна війна Дональда Трампа вплине на українські компанії /Getty Images

Дональд Трамп оголосив тарифну війну всьому світу. Як це вплине на українські компанії? Фото Getty Images

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Як торгова війна Дональда Трампа впливає на український бізнес? Наскільки може скоротитися виробництво «Інтерпайп»? Які можливості це дає бізнесу Ajax Systems та UBC Group? І чого побоюється українсько-польська Modern-Expo? Forbes Ukraine поспілкувався з топкерівниками компаній, що працюють на ринку США

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