В список 202 крупнейших частных компаний страны Forbes Ukraine вошел 21 ритейлер. Три из них занимают место в топ-10 крупнейших, еще один – в 20-ке. Для значительной части из них первое полугодие 2025-го стало не лучшим – сети получили потери из-за постоянных российских обстрелов. Больше всего выросли выручки двух иностранцев – LPP и Inditex – и украинской «Авроры». Кто еще из лидеров отрасли среди крупнейших на четвертый год войны?
Суммарная выручка крупнейших ритейлеров за первое полугодие 2025-го – 423,2 млрд грн.
Лидеры отрасли в этом году сконцентрированы на открытии новых магазинов, проектах с альтернативными источниками энергии, развитии мобильных приложений и благотворительности.
