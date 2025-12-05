В список 202 крупнейших частных компаний страны Forbes Ukraine вошел 21 ритейлер. Три из них занимают место в топ-10 крупнейших, еще один – в 20-ке. Для значительной части из них первое полугодие 2025-го стало не лучшим – сети получили потери из-за постоянных российских обстрелов. Больше всего выросли выручки двух иностранцев – LPP и Inditex – и украинской «Авроры». Кто еще из лидеров отрасли среди крупнейших на четвертый год войны?