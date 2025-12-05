До списку 202 найбільших приватних компаній країни Forbes Ukraine увійшов 21 ритейлер. Три з них займають місце у топ-10 найбільших, ще один – у 20-ці. Для значної частини з них перше півріччя 2025-го стало не найкращим – мережі мали втрати через постійні російські обстріли. Найбільше зросли виторги двох іноземців – LPP та Inditex – та української «Аврори». Хто ще з лідерів галузі серед найбільших на четвертий рік війни?