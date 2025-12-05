До списку 202 найбільших приватних компаній країни Forbes Ukraine увійшов 21 ритейлер. Три з них займають місце у топ-10 найбільших, ще один – у 20-ці. Для значної частини з них перше півріччя 2025-го стало не найкращим – мережі мали втрати через постійні російські обстріли. Найбільше зросли виторги двох іноземців – LPP та Inditex – та української «Аврори». Хто ще з лідерів галузі серед найбільших на четвертий рік війни?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Сумарний виторг найбільших ритейлерів за перше півріччя 2025-го – 423,2 млрд грн.
Лідери галузі цьогоріч сконцентровані на відкритті нових магазинів, проєктах з альтернативними джерелами енергії, розвитку мобільних застосунків і благодійності.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.