Forbes Ukraine визначив 202 найбільші приватні компанії України. Що змінилось у світі великого бізнесу за останній рік?
П'ятий рік поспіль Forbes Ukraine складає мапу великого українського бізнесу. Наш аналітичний відділ провів масштабну роботу: консолідував показники бізнес-груп, дослідив їхню трансформацію під час війни, порахував ефективність компаній. Результат – 202 найбільші приватні компанії, які без перебільшення є хребтом української економіки.
Номінальний ВВП у 2024-му зріс на 15,6%, а великий бізнес – значно швидше: сумарний виторг топ-202 компаній за рік збільшився на 24%, до 4,6 трлн грн. «Вартість квитка» для потрапляння у список зросла на 17%: якщо торік було достатньо мати виторг 4,7 млрд грн, то цього разу – вже 5,5 млрд грн.