В сегменте онлайн-объявлений – новый игрок. В приложении monobank 8 декабря появился сервис продажи подержанных вещей monoбазар с искусственным интеллектом и автоматическими торгами. Сможет ли «базар» от mono потеснить OLX?

Более 1400 проданных товаров на 3,5 млн грн за первый день, написал 9 декабря 2025-го в своем Telegram-канале совладелец monobank Олег Гороховский.

Днем ранее он представил в банковском приложении новый сервис – monoбазар. «Теперь наши клиенты смогут продавать свои ненужные (или нужные) вещи – такой себе OLX на минималках», – отметил Гороховский.