Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:36 хвилин
В сегменте онлайн-объявлений – новый игрок. В приложении monobank 8 декабря появился сервис продажи подержанных вещей monoбазар с искусственным интеллектом и автоматическими торгами. Сможет ли «базар» от mono потеснить OLX?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Более 1400 проданных товаров на 3,5 млн грн за первый день, написал 9 декабря 2025-го в своем Telegram-канале совладелец monobank Олег Гороховский.
Днем ранее он представил в банковском приложении новый сервис – monoбазар. «Теперь наши клиенты смогут продавать свои ненужные (или нужные) вещи – такой себе OLX на минималках», – отметил Гороховский.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.