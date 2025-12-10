У сегменті онлайн-оголошень – новий гравець. У додатку monobank 8 грудня з’явився сервіс продажу вживаних речей monoбазар із штучним інтелектом та автоматичними торгами. Чи зможе «базар» від mono потіснити OLX?

Понад 1400 проданих товарів на 3,5 млн грн за перший день, написав 9 грудня 2025-го у своєму Telegram-каналі співвласник monobank Олег Гороховський.

Днем раніше він представив у банківському застосунку новий сервіс – monoбазар. «Тепер наші клієнти зможуть продавати свої непотрібні (або потрібні) речі – такий собі OLX на мінімалках», – зазначив Гороховський.