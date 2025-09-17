Прослухати матеріал
«Укрпочта» – в тяжелом финансовом положении и нуждается в докапитализации, считают в НБУ. А руководитель почтового оператора Игорь Смилянский отрицает: компания работает стабильно и продолжает инвестировать в инфраструктуру. Кто из них ближе к истине?
Финансовое состояние «Укрпочты» является критическим, говорится в предложениях Нацбанка к проекту Госбюджета на 2026 год, подписанных главой регулятора Андреем Пышным. Последние три года государственный почтовый оператор – убыточен. На май 2025-го необходимость докапитализации «Укрпочты» из госбюджета составляла по меньшей мере 826 млн грн, по расчетам НБУ.
«Финансовая система Украины настолько слаба, что $20 млн могут ее разрушить?» – говорит СЕО «Укрпочты» Игорь Смилянский. «Никакого дефолта не будет», – настаивает он.
