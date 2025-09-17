Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Укрпошта НБУ /колаж Аліна Кохан
Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

«Тратит больше, чем зарабатывает». НБУ указывает на критическое состояние «Укрпочты», СЕО Смелянский – отрицает. Что на самом деле?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

3 хв читання

Действительно ли «Укрпочта» близка к дефолту? Фото колаж Аліна Кохан

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:26 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:26

«Укрпочта» – в тяжелом финансовом положении и нуждается в докапитализации, считают в НБУ. А руководитель почтового оператора Игорь Смилянский отрицает: компания работает стабильно и продолжает инвестировать в инфраструктуру. Кто из них ближе к истине?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Финансовое состояние «Укрпочты» является критическим, говорится в предложениях Нацбанка к проекту Госбюджета на 2026 год, подписанных главой регулятора Андреем Пышным. Последние три года государственный почтовый оператор – убыточен. На май 2025-го необходимость докапитализации «Укрпочты» из госбюджета составляла по меньшей мере 826 млн грн, по расчетам НБУ.

«Финансовая система Украины настолько слаба, что $20 млн могут ее разрушить?» – говорит СЕО «Укрпочты» Игорь Смилянский. «Никакого дефолта не будет», – настаивает он.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні