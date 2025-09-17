«Укрпошта» – у скрутному фінансовому становищі й потребує докапіталізації, вважають у НБУ. Натомість очільник поштового оператора Ігор Смілянський заперечує: компанія працює стабільно та продовжує інвестувати в інфраструктуру. Хто з них ближчий до істини?

Фінансовий стан «Укрпошти» є критичним, ідеться в пропозиціях Нацбанку до проєкту Держбюджету на 2026 рік, підписаних головою регулятора Андрієм Пишним. Останні три роки державний поштовий оператор – збитковий. На травень 2025-го необхідність докапіталізації «Укрпошти» з держбюджету – щонайменше 826 млн грн, за розрахунками НБУ.

«Фінансова система України настільки слабка, що $20 млн можуть її зруйнувати?» – каже СЕО «Укрпошти» Ігор Смілянський. «Жодного дефолту не буде», – наполягає він.