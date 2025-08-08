Підписка від 49 грн
Проблема на 800 млн грн. НБУ вважає, що «Укрпошті» варто попрощатися з амбіціями стати банком через збитки та нестачу капіталу. Що далі

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes
Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

6 хв читання

банк фінансової інклюзії, «Укрпошта» /колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

«Укрпошта» може не стати банком фінансової інклюзії через збитки. Що про це думає CEO Ігор Смілянський? Фото колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

«Укрпошта» може не отримати ліцензію для створення банку фінансової інклюзії до кінця року, як планував її очільник Ігор Смілянський. Ба більше, компанія ризикує втратити й чинну ліцензію на фінансові послуги. Що відбувається навколо «Укрпошти», яка зупинилася за крок до створення власного банку?

