Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
08:57 хвилин
«Укрпошта» може не отримати ліцензію для створення банку фінансової інклюзії до кінця року, як планував її очільник Ігор Смілянський. Ба більше, компанія ризикує втратити й чинну ліцензію на фінансові послуги. Що відбувається навколо «Укрпошти», яка зупинилася за крок до створення власного банку?
Бізнес-конференція Forbes Agro: відкрийте для себе нові агроінновації та інвестиційні можливості — купуйте квиток прямо зараз!
До 25.08 діє спеціальна ціна.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.