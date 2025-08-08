«Укрпошта» може не отримати ліцензію для створення банку фінансової інклюзії до кінця року, як планував її очільник Ігор Смілянський. Ба більше, компанія ризикує втратити й чинну ліцензію на фінансові послуги. Що відбувається навколо «Укрпошти», яка зупинилася за крок до створення власного банку?