Национальный банк Украины призывает правительство рассмотреть альтернативу передачи национализированного Первого инвестиционного банка (PINbank) «Укрпочте» – в частности вариант добровольного отказа от его банковской лицензии. Это поможет избежать дальнейшего роста финансовых рисков и неэффективного расходования капитала , говорится в предложениях НБУ к проекту госбюджета на 2026 год.

Подробности

НБУ отметил, что PINbank убыточен, нарушает норматив регулятивного капитала, не имеет бизнес-модели и может быть использован только как лицензия. Передача банка «Укрпочте» лишь усугубит финансовые риски и приведет к дальнейшему «проеданию» капитала, считает регулятор.

Финансовое состояние почтового оператора является критическим, подчеркнул НБУ. В частности, с 2022 по 2024 год получен убыток в сумме 2,5 млрд грн, а капитализация снизилась в 13 раз: с 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн.

По оценке Нацбанка, необходимость докапитализации компании на конец мая 2025-го составляет не менее 826 млн грн.

Контекст

«Укрпочта» еще с 2020 года декларирует амбиции стать банковским учреждением, и в этом году компания сделала реальный шаг в этом направлении – после принятия в июне закона о развитии финансовой инклюзии. Новый формат предполагает создание банка с ограниченной лицензией. Банк на базе «Укрпочты» не планирует заниматься кредитованием крупного бизнеса или проводить рисковые валютные операции. Его деятельность будет сосредоточена исключительно на базовых финансовых услугах для социально уязвимых категорий населения – в частности, жителей сельских и прифронтовых территорий, пожилых людей, лиц с инвалидностью, получателей социальной помощи и военных.

Несмотря на поддержку инициативы в парламенте, Национальный банк Украины оставался критично настроенным к проекту. Среди основных замечаний – чрезмерная доля государства в банковском секторе и недооценка потенциальных финансовых рисков со стороны «Укрпочты».

Согласно требованиям законопроекта, компания, претендующая на статус банка финансовой инклюзии, должна иметь ежегодный чистый доход не менее €5 млн (около 225,4 млн грн) и широкую сеть физического присутствия. Для запуска банковского направления «Укрпочта», по оценке ее CEO Игоря Смилянского, требует от 400 млн до 500 млн грн инвестиций в сетевую инфраструктуру и IT-системы. Об этом он сообщал в интервью Forbes в апреле.

PINbank ранее принадлежал подсанкционному российскому бизнесмену Евгению Гиннеру. Кабмин в январе передал его в Мининфраструктуру с дальнейшими планами отдать в управление «Укрпочты».