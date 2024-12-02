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«Впервые продадим 1 млн т продукции». ИМК за три квартала получила $47 млн прибыли после двух лет убытков. Как агрохолдинг Александра Петрова вернулся в игру?

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

2 хв читання

Вперше від початку повномасштабного вторгнення ІМК планує закінчити рік із прибутком /Shutterstock

Впервые с начала полномасштабного вторжения ИМК планирует закончить год с прибылью Фото Shutterstock

Агрохолдинг ИМК, акции которого котируются на Варшавской фондовой бирже, оправился от оккупации 80% земельного банка. Выручка за девять месяцев выросла почти в 1,5 раза, а прибыль составляет почти $50 млн. По итогам года компания планирует впервые продать 1 млн т продукции, говорит СЕО компании Александр Вержиховский. Как агрохолдингу Александра Петрова удалось выйти на рекордные результаты, несмотря на летнюю засуху

«Уходящий год превысил наши ожидания», – говорит СЕО ИМК Александр Вержиховский. Впервые с начала полномасштабного вторжения компания планирует окончить год с прибылью. ИМК – один из крупнейших агрохолдингов Украины. На 120 000 га в Сумской, Полтавской и Черниговской областях компания выращивает кукурузу, пшеницу и подсолнечник.

За девять месяцев 2024 года агрохолдинг, 18% которого торгуется на Варшавской фондовой бирже, получил $47,1 млн прибыли против $2,2 млн убытка в прошлом году. Выручка выросла почти в 1,5 раза – до $140,8 млн. Выручка растительного сегмента «Астарты» – выросла на 28% до €145,7 млн ​​за этот же период. Выручка растительного сегмента «МХП» за 9 месяцев 2024-го увеличилась вдвое, до $276 млн.

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