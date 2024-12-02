«Вперше продамо 1 млн т продукції». ІМК за три квартали отримала $47 млн прибутку після двох років збитків. Як агрохолдинг Олександра Петрова повернувся у гру?

Агрохолдинг ІМК, акції якого котируються на Варшавській фондовій біржі, оговтався від окупації 80% земельного банку. Виторг за дев’ять місяців зріс майже в 1,5 раза, а прибуток становить майже $50 млн. За підсумками року компанія планує вперше продати 1 млн т продукції, каже СЕО компанії Олександр Вержиховський. Як агрохолдингу Олександра Петрова вдалося вийти на рекордні результати, попри посуху, яка вирувала влітку

«Рік, що минає, перевищив наші очікування», – каже СЕО ІМК Олександр Вержиховський. Вперше від початку повномасштабного вторгнення компанія планує закінчити рік із прибутком. ІМК – один із найбільших агрохолдингів України. На 120 000 га в Сумській, Полтавській і Чернігівській областях компанія вирощує кукурудзу, пшеницю і соняшник.

За дев’ять місяців 2024-го агрохолдинг, 18% якого торгується на Варшавській фондовій біржі, отримав $47,1 млн прибутку проти $2,2 млн збитку торік. Виторг зріс майже в 1,5 раза – до $140,8 млн.