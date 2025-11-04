Как узнал Forbes Ukraine, компания IDS Ukraine с 2023 года не продает Borjomi. Кто теперь поставляет грузинскую воду в Украине?

С 2023-го компания IDS Ukraine – крупнейший игрок рынка воды – не продает Borjomi в Украине. Это – незаурядное событие. IDS Ukraine являлась эксклюзивным импортером грузинских минеральных вод в Украину с 2003 года. Еще в 2021-м на Borjomi приходилось 7% объемов реализации компании.

Borjomi – самый известный иностранный продукт на украинском рынке бутилированной воды. В прошлом году на грузинскую минеральную воду пришлось 74% всего импорта воды в Украину, в деньгах – $17,6 млн, по данным Pro-Consulting.