Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

«Узнаваемость среди поколений». Производитель Borjomi сменил дистрибьютора в Украине. Кто вместо IDS продает грузинскую минералку на $18 млн в год?

Юлия Белинская /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юлия Белинская
Forbes

4 хв читання

Borjomi змінило дистрибутора в Україні /Shutterstock

Borjomi сменила дистрибьютора в Украине Фото Shutterstock

Как узнал Forbes Ukraine, компания IDS Ukraine с 2023 года не продает Borjomi. Кто теперь поставляет грузинскую воду в Украине?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

С 2023-го компания IDS Ukraine – крупнейший игрок рынка воды – не продает Borjomi в Украине. Это – незаурядное событие. IDS Ukraine являлась эксклюзивным импортером грузинских минеральных вод в Украину с 2003 года. Еще в 2021-м на Borjomi приходилось 7% объемов реализации компании.

Borjomi – самый известный иностранный продукт на украинском рынке бутилированной воды. В прошлом году на грузинскую минеральную воду пришлось 74% всего импорта воды в Украину, в деньгах – $17,6 млн, по данным Pro-Consulting.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні