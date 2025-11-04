Підписка від 49 грн
«Впізнаваність серед поколінь». Виробник Borjomi змінив дистрибутора в Україні. Хто замість IDS продає грузинську мінералку на $18 млн на рік?

Юлія Бєлінська /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юлія Бєлінська
Forbes

4 хв читання

Borjomi змінило дистрибутора в Україні /Shutterstock

Borjomi змінило дистрибутора в Україні. Фото Shutterstock

Як дізнався Forbes Ukraine, компанія IDS Ukraine з 2023 року не продає Borjomi. Хто тепер постачає грузинську воду в Україні?

З 2023-го компанія IDS Ukraine – найбільший гравець ринку води – не продає Borjomi в Україні. Це – непересічна подія. IDS Ukraine була ексклюзивним імпортером грузинських мінеральних вод в Україні з 2003 року. Ще у 2021-му на Borjomi припадало 7% обсягів реалізації компанії.

Borjomi – найвідоміший іноземний продукт на українському ринку бутильованої води. Торік на грузинську мінеральну воду припало 74% всього імпорту води в Україну, в грошах – $17,6 млн за даними Pro-Consulting. 

