Прошло почти полгода с тех пор, как правительства Украины и США подписали соглашение о недрах. Что за это время было сделано и когда будет реализован первый проект? Главное из разговора заместителя министра экономики Егора Перелыгина, экс-главы «Нафтогаза» Андрея Коболева и члена совета директоров BGV Group Сергея Войцеховского во время ежегодного форума «Энергия бизнеса» от Forbes Ukraine
В рамках американо-украинского минерального соглашения создан отдельный инвестиционный фонд. 17 сентября Международная финансовая корпорация развития США (DFC) внесла $75 млн в его стартовый капитал. Украина внесет аналогичную сумму: половину в этом году, остальное – в следующем.
Когда он полноценно заработает, что сделано и какие проекты интересуют инвесторов в первую очередь? Forbes Ukraine собрал на одной дискуссионной панели заместителя министра экономики Егора Перелыгина, советника «Бейкень Энергетика Украина» (экс-руководителя «Нафтогаза») Андрея Коболева и члена совета директоров BGV Group Management Сергея Войцеховского.
