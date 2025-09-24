Прослухати матеріал
Американские партнеры посетили первый проект в рамках соглашения о недрах – кластер критических металлов в Кировоградской области от Velta Андрея Бродского. Что предполагает проект, который первым может получить финансирование от фонда восстановления URF с участием DFC США?
«Перешли от договоренностей к практической реализации», – сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев 17 сентября.
В этот день Международная финансовая корпорация развития США (DFC) внесла $75 млн в стартовый капитал совместного инвестфонда для восстановления Украины (URF) и инвестиций в стратегическую промышленность в рамках недрового соглашения. Украина внесет аналогичную сумму: половину в этом году, остальную – в следующем, уточнил Соболев.
