Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

Кластер за $250 млн. Проект титановой компании Velta может стать первым в рамках соглашения о недрах США. Forbes расспросил о подробностях владельца Андрея Бродского

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

5 хв читання

Андрій Бродський /Олег Самойленко, для Forbes Ukraine

Velta Holding первой представила проект американским партнерам. Что за CRM-кластер за $250 млн задумал Бродский? Фото Олег Самойленко, для Forbes Ukraine

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

08:25 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 08:25

Американские партнеры посетили первый проект в рамках соглашения о недрах – кластер критических металлов в Кировоградской области от Velta Андрея Бродского. Что предполагает проект, который первым может получить финансирование от фонда восстановления URF с участием DFC США?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

«Перешли от договоренностей к практической реализации», – сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев 17 сентября.

В этот день Международная финансовая корпорация развития США (DFC) внесла $75 млн в стартовый капитал совместного инвестфонда для восстановления Украины (URF) и инвестиций в стратегическую промышленность в рамках недрового соглашения. Украина внесет аналогичную сумму: половину в этом году, остальную – в следующем, уточнил Соболев.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні