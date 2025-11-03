Минуло майже пів року, відколи уряди України та США підписали угоду про надра. Що за цей час було зроблено і коли буде реалізовано перший проєкт? Головне з розмови заступника міністра економіки Єгора Перелигіна, екскерівника «Нафтогазу» Андрія Коболєва та члена ради директорів BGV Group Сергія Войцеховського під час щорічного форуму «Енергія бізнесу» від Forbes Ukraine
У межах американсько-української мінеральної угоди створено окремий інвестиційний фонд. 17 вересня Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) внесла $75 млн до його стартового капіталу. Україна внесе аналогічну суму: половину цьогоріч, решту – наступного.
Коли він повноцінно запрацює, що вже зроблено та які проєкти цікавлять інвесторів передусім? Forbes Ukraine зібрав на одній дискусійній панелі заступника міністра економіки Єгора Перелигіна, радника «Бейкень Енергетика Україна» (екскерівника «Нафтогазу») Андрія Коболєва та члена ради директорів BGV Group Management Сергія Войцеховського.
