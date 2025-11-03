Минуло майже пів року, відколи уряди України та США підписали угоду про надра. Що за цей час було зроблено і коли буде реалізовано перший проєкт? Головне з розмови заступника міністра економіки Єгора Перелигіна, екскерівника «Нафтогазу» Андрія Коболєва та члена ради директорів BGV Group Сергія Войцеховського під час щорічного форуму «Енергія бізнесу» від Forbes Ukraine