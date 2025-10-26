Участь американсько-українського фонду в проєктах розробки надр значно посилює інтерес інших гравців, а кожен долар державних інвестицій здатен принести до $8 – приватних, повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгор Перелигін на форумі Forbes Ukraine «Енергія бізнесу». Як наслідок, до початку 2027 року інвестиційний фонд відбудови може збільшити свій капітал до $220–230 млн.

Ключові факти

«Тиждень тому розмовляли за кількома трейдинговими домами, що ходять до десятки найбільших у світі, – повідомив Перелигін, відмовившись вказати назви. – І всі говорять, що у нас є інтерес. І ми бачимо цей інтерес».

За його словами, участь американсько-українського фонду створює для них умови політичної стабільності та низького ризику. Наразі фонд вивчає досвід американських угод, таких як MP Materials чи Lithium Americas, де державна участь створювала умови для масштабного залучення приватного капіталу.

«Потенційна участь фонду навіть на 5–20% у проєкті може відкрити доступ до гарантійних механізмів та офтейк-контрактів», – додав Перелигін.

Кожен вкладений в проєкт долар від держави здатен «притягнути» від $2 до $8 приватного капіталу, каже заступник міністра.

«Якщо ми беремо навіть мінімальний поріг у чотири долари приватних інвестицій на один долар державного капіталу, то маємо три-чотири проєкти із сукупною оцінкою близько $900 млн», – пояснив він.

Контекст

Інвестиційний фонд відбудови (Reconstruction Investment Fund, RIF) – спільна ініціатива урядів України та США, створена для залучення приватних інвестицій у стратегічно важливі сектори української економіки.

17 квітня Україна та США підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. 8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

До складу керівної ради фонду з українського боку увійшли: Олексій Соболев, його заступник Єгор Перелигін й державний секретар МЗС Олександр Карасевич. Згідно з домовленостями, фонд поповнюватиметься та керуватиметься Україною і США у співвідношенні 50/50.

Україна робитиме внесок у розмірі 50% доходів держбюджету з продажу нових ліцензій та нової ренти на видобуток корисних копалин. США – грошима або зараховувати нову військову допомогу як внесок до фонду. Прибутки фонду розподілятимуться після перших 10 років роботи.

17 вересня Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) внесла $75 млн до стартового капіталу спільного інвестфонду для відбудови України (URF) та інвестицій у стратегічну промисловість в межах надрової угоди. Україна внесе аналогічну суму: половину цьогоріч, решту – наступного.

Напередодні американські партнери разом з українською делегацією відвідали перший потенційний об’єкт для інвестицій – Лікарівське та Бирзулівське родовища титанових руд Velta Holding Андрія Бродського на Кіровоградщині. Що відомо про проєкт титанової компанії Velta, який може стати першим у межах угоди про надра зі США – читайте в матеріалі.