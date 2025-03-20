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Реконструкция большого выхода. Shell ушла из Украины после 17 лет, $460 млн инвестиций и национализации актива. Почему гигант не смог остаться

Ольга Чайка /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Ольга Чайка
Forbes

11 хв читання

Укрнафта, Корецький, Shell /Getty Images

Национализация стала неприятным сюрпризом для глобальной Shell. В Украине компания оперировала 131 АЗС и занимала 1,4% рынка. Фото Getty Images

Глобальная энергетическая компания Shell – крупнейший бизнес, ушедший из Украины во время войны. Почему так вышло и кто от этого выиграет? Большая реконструкция выхода Shell с украинского рынка.

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Материал опубликован в журнале Forbes Ukraine №1 [34] за февраль – март 2025 года.

Большая война не распугала иностранный бизнес в Украине: количество крупных компаний, которые свернули деятельность и вышли из страны, можно пересчитать по пальцам.

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