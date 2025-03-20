Реконструкция большого выхода. Shell ушла из Украины после 17 лет, $460 млн инвестиций и национализации актива. Почему гигант не смог остаться

Глобальная энергетическая компания Shell – крупнейший бизнес, ушедший из Украины во время войны. Почему так вышло и кто от этого выиграет? Большая реконструкция выхода Shell с украинского рынка.
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Материал опубликован в журнале Forbes Ukraine №1 [34] за февраль – март 2025 года.
Большая война не распугала иностранный бизнес в Украине: количество крупных компаний, которые свернули деятельность и вышли из страны, можно пересчитать по пальцам.
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