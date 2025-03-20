Реконструкція великого виходу. Shell пішла з України після 17 років, $460 млн інвестицій та націоналізації активу. Чому гігант не зміг залишитися

Глобальна енергетична компанія Shell — найбільший бізнес, який пішов з України під час великої війни. Чому так вийшло і хто від цього виграє? Велика реконструкція виходу Shell з українського ринку.
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Матеріал опубліковано у журналі Forbes Ukraine №1 [34] за лютий – березень 2025 року.
Велика війна не розлякала іноземний бізнес в Україні: кількість великих компаній, які згорнули діяльність і вийшли з країни, можна перерахувати по пальцях.
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