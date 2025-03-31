Тысячи домов. Строительный магнат из Юты Делл Лой Хансен потратил за три года на помощь Украине $140 млн. Как он помогает украинцам вернуть жилье

Строительный магнат из штата Юта Делл Лой Хансен называет себя «христианским стоиком». На какие проекты в Украине он потратил более $140 млн и что будет делать далее?

Материал опубликован в журнале Forbes Ukraine №1 [34] за февраль – март 2025 года.

Он положил в чемоданы $3,5 млн и уехал в аэропорт. «Я выглядел наркобароном», – вспоминает май 2022-го основатель американского строительного конгломерата Wasatch Group Делл Лой Хансен, 72. Это было первое в его жизни путешествие в Украину.