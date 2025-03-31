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Тисячі домівок. Будівельний магнат з Юти Делл Лой Хансен витратив за три роки на допомогу Україні $140 млн. Як він допомагає українцям повернути житло

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

12 хв читання

Hansen Village, Тарасівка, Хансен /В'ячеслав Ратинський, для Forbes Ukraine

Засновник Wasatch Group зі штаб‑квартирою у штаті Юта Делл Лой Хансен витратив за три роки на допомогу Україні $140 млн. Фото В'ячеслав Ратинський, для Forbes Ukraine

Будівельний магнат зі штату Юта Делл Лой Хансен називає себе «християнським стоїком». На які проєкти в Україні він витратив понад $140 млн і що робитиме далі?

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Матеріал опубліковано у журналі Forbes Ukraine №1 [34] за лютий – березень 2025 року.

Він поклав у валізи $3,5 млн і поїхав до аеропорту. «Я мав вигляд наркобарона», — згадує травень 2022‐го засновник американського будівельного конгломерату Wasatch Group Делл Лой Хансен, 72. То була перша в його житті подорож до України.

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