Защита от санкций. Семья Порошенко хочет через суд разделить активы в 17 млрд грн. Возможно ли это, несмотря на санкции против экс-президента?

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Марина Порошенко подала в суд иск о разделе имущества в 17,1 млрд грн с подсанкционным миллиардером Петром Порошенко. Позволит ли это обойти санкции и что принадлежит семье бывшего президента?
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