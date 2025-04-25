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Защита от санкций. Семья Порошенко хочет через суд разделить активы в 17 млрд грн. Возможно ли это, несмотря на санкции против экс-президента?

Игорь Орел /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Игорь Орел
Forbes
Анастасия Дэйна /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Анастасия Дэйна
Forbes

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Петро Порошенко та його дружина Марина Порошенко /УНИАН

Петр Порошенко и его супруга Марина Порошенко Фото УНИАН

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Марина Порошенко подала в суд иск о разделе имущества в 17,1 млрд грн с подсанкционным миллиардером Петром Порошенко. Позволит ли это обойти санкции и что принадлежит семье бывшего президента?

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