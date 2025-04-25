Підписка від 5 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

Захист від санкцій. Родина Порошенків хоче через суд розділити активи на 17 млрд грн. Чи можливо це попри санкції проти експрезидента?

Ігор Орел /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Орел
Forbes
Анастасія Дейна /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Анастасія Дейна
Forbes

2 хв читання

Петро Порошенко та його дружина Марина Порошенко /УНІАН

Петро Порошенко та його дружина Марина Порошенко Фото УНІАН

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:25 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:25

Марина Порошенко подала до суду позов про поділ майна на 17,1 млрд грн з підсанкційним мільярдером Петром Порошенком. Чи дозволить це обійти санкції і що належить сімʼї колишнього президента? 

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні