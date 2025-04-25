Захист від санкцій. Родина Порошенків хоче через суд розділити активи на 17 млрд грн. Чи можливо це попри санкції проти експрезидента?

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Марина Порошенко подала до суду позов про поділ майна на 17,1 млрд грн з підсанкційним мільярдером Петром Порошенком. Чи дозволить це обійти санкції і що належить сімʼї колишнього президента?
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