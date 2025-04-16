«Мы продаем электроники в 2,5 раза больше, чем Rozetka». CEO Comfy Игорь Хижняк – о первом $1 млрд, борьбе с «теневыми» игроками и кредите ЕБРР

За последние полгода Игорь Хижняк стал заметной медиаперсоной. Все благодаря публичному противостоянию с «серыми» продавцам iPhone и другой техники. Он воюет с «серым» рынком не на словах: возглавляемая им сеть Comfy делает «контрольные закупки» у конкурентов, публикует информацию о неофициальной технике в соцсетях, сотрудничает с налоговой. Есть ли результат и как Comfy стали номером один на рынке техники и электроники?
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