«Мы продаем электроники в 2,5 раза больше, чем Rozetka». CEO Comfy Игорь Хижняк – о первом $1 млрд, борьбе с «теневыми» игроками и кредите ЕБРР

За последние полгода Игорь Хижняк стал заметной медиаперсоной. Все благодаря публичному противостоянию с «серыми» продавцам iPhone и другой техники. Он воюет с «серым» рынком не на словах: возглавляемая им сеть Comfy делает «контрольные закупки» у конкурентов, публикует информацию о неофициальной технике в соцсетях, сотрудничает с налоговой. Есть ли результат и как Comfy стали номером один на рынке техники и электроники?