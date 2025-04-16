Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

CEO Comfy Ігор Хижняк /прес-служба Comfy
Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

«Ми продаємо електроніки у 2,5 раза більше за Rozetka». CEO Comfy Ігор Хижняк – про перший $1 млрд, боротьбу з «тіньовими» гравцями та кредит ЄБРР

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

8 хв читання

CEO Comfy Ігор Хижняк в інтерв’ю Forbes Ukraine розповідає, як ритейлер вийшов на рекордний виторг і за рахунок чого планує зруйнувати «сірий» ринок електроніки Фото прес-служба Comfy

За останні пів року Ігор Хижняк став помітною медіаперсоною. Все завдяки публічному протистоянню з «сірими» продавцям iPhone та іншої техніки. Він воює з «сірим» ринком не на словах: мережа Comfy, яку він очолює, робить «контрольні закупки» у конкурентів, публікує інформацію про неофіційну техніку в соцмережах, співпрацює з податковою. Чи є результат і як Comfy стали номером один на ринку техніки й електроніки?

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні