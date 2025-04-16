«Ми продаємо електроніки у 2,5 раза більше за Rozetka». CEO Comfy Ігор Хижняк – про перший $1 млрд, боротьбу з «тіньовими» гравцями та кредит ЄБРР

За останні пів року Ігор Хижняк став помітною медіаперсоною. Все завдяки публічному протистоянню з «сірими» продавцям iPhone та іншої техніки. Він воює з «сірим» ринком не на словах: мережа Comfy, яку він очолює, робить «контрольні закупки» у конкурентів, публікує інформацію про неофіційну техніку в соцмережах, співпрацює з податковою. Чи є результат і як Comfy стали номером один на ринку техніки й електроніки?
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