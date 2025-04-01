«Заставит протрезветь». Анонимный Telegram-канал «Джокер» – три дня под блокированием. Как это повлияет на сферу украинских анонимных Telegram-каналов

Анонимный Telegram-канал «Джокер» почти с двумя сотнями тысяч подписчиков заблокировали 30 марта. Причина – раскрытие личных данных людей в публикациях. Возобновит ли работу канал и как блокирование повлияет на рынок Telegram-каналов?

Telegram 30 марта заблокировал анонимный канал «Джокер» из-за раскрытия личных данных людей в публикациях (доксинг), отмечается на канале при попытке открыть его. На момент блокирования у него было около 200 000 подписчиков, свидетельствует скриншот с канала, который Forbes Ukraine предоставил якобы админ «Джокера» (его ник указан в описании профиля).

«Джокер» публиковал сообщения с критикой бизнеса с осени 2023-го. С тех пор героями десятков обвинительных постов стали Uklon, Cosmolot, Favbet, Vbet, Fondy, «Цитрус», «Стилус», «Техно Ёж» и другие.

Самый громкий кейс – сервис онлайн-вызова такси Uklon. В марте 2024 года канал обвинял компанию в уклонении от уплаты налогов и работе в комендантский час. «От нас требовали $200 000, но мы решили не платить и прекратили коммуникацию», – говорил тогда Forbes Ukraine соучредитель Uklon Дмитрий Дубровский.

Изменит ли этот прецедент правила игры на рынке анонимных каналов?

Кто и как заблокировал «Джокера»

Telegram-канал заблокирован автоматически из-за массового количества жалоб на сообщения, говорится в письменных ответах админа «Джокера».

«Если пост не нарушает правил Telegram, его не блокируют, какой бы массовой ни была атака», – уверяет владелец сети Telegram-каналов «Труха» Макс Лавриненко. По его словам, платформа оценивает не количество жалоб, а реальное нарушение.

«О «Джокере» бизнес говорит кратко: создать проблемы для бизнеса вместе с силовиками», – сообщал Forbes Ukraine в марте 2024-го гендиректор ритейлера «Стилус» Андрей Карпюк. По его словам, «Джокер» работает по той же схеме, что и черные адвокаты и нечистоплотные правоохранители. «Создает жертве проблему своими публикациями, а затем просит деньги для ее решения», – утверждал Карпюк.

«Цена за приостановку атаки, выставленная в частных разговорах, доходила до $200 000», – писал в марте 2024-го в Facebook-сообщении основатель IТ-компании MacPaw Александр Косован.

На резервном канале «Джокера» 31 марта появилось сообщение о том, что за блокированием канала якобы стоит бизнесмен Артур Гранц. Последний – совладелец сети магазинов duty-free BDF и владелец 90%-ной доли ООО «УЯВИ!», которое является издателем Forbes Ukraine. «Первый и единственный, кто смог заблокировать «Джокера», – ответил в переписке с журналистом Forbes администратор канала.

Последний год анонимный канал часто публиковал дискредитационные сообщения о Гранце и его бизнесах. «Не комментирую сообщения анонимных каналов», – говорит Гранц, отвечая Forbes Ukraine.

Администратор «Джокера» предоставил Forbes Ukraine скриншоты нескольких сообщений, на которые ему поступали жалобы. В частности на сообщение о владельце днепровского курортного отеля Bartolomeo Валерии Шамотие.

Forbes Ukraine обратился в администрацию Telegram по вопросу, кто является автором жалоб, по которым заблокировали канал, однако не получил ответа на момент публикации.

Заблокированные посты в Telegram-канале «Джокер»

Скриншот заблокированных постов в Telegram-канале «Джокер» с сервиса TG Stat

Канал появился в 2019 году и сначала публиковал переписку с чиновниками, маскируясь под других чиновников. Опрошенные в марте 2024-го собеседники Forbes в Офисе президента и БЭБ говорили, что администратором «Джокера» может быть не прошедший в парламент член партии «Слуга народа» Роман Кравец.

Однако ни один из собеседников не предоставил доказательств этого утверждения и не раскрыл источники этой информации.

Причастность Кравца к «Джокеру» подтверждает номер телефона якобы Кравца, который получил Forbes. По данным сервиса Getcontact, в нескольких случаях этот номер подписан у пользователей как «Рома Кравец Джокер», «Кравец Роман Jo» и «РКДЖ», Джок Real.

«Насколько я знаю, канал принадлежал Геннадию Корбану», – говорил собеседник Forbes в Офисе президента. Сам «Джокер» (вероятно, Кравец) на вопрос Forbes иронически отвечал: «Я сотрудник Корбана, работающий на фирме племянника Корбана».

Роман Кравец – заместитель директора по информационным технологиям и безопасности в компании «ССЛ Консалтинг», говорится в описании предвыборного списка партии «Слуга народа» от 2019-го. Компания принадлежит племяннику Геннадия Корбана, гражданину Израиля Игорю Бирману, по данным YouControl. Также Кравец на общественных началах был исполнительным директором ОО «Днепропетровский областной молодежный совет». Собеседник в БЭБ уверял, что «Джокер» с Корбаном уже не связан.

Причастность Кравца к «Джокеру» подтверждает номер телефона якобы Кравца, который получил Forbes. По данным сервиса Getcontact, в нескольких случаях этот номер подписан у пользователей как «Рома Кравец Джокер», «Кравец Роман Jo» и «РКДЖ», Джок Real.

Как это повлияет на других анонимов

По словам Лавриненко из «Трухи», блокирование «Джокера» через доксинг – не первый кейс на рынке. «По этой причине реально заблокировали пять-шесть каналов», – добавляет он, не раскрывая названий.

«Разблокирование канала маловероятно, если количество жалоб критично для Telegram», – говорит руководитель кризисных коммуникаций компании Truman Александр Запорожец. По его словам, в зависимости от размера канала речь может идти о жалобах в количестве от 1000 до более 100 000 обращений.

Суммарная аудитория 14 крупнейших украинских Telegram-каналов, вероятно, размещающих заказные материалы, – 11,9 млн человек по состоянию на август–сентябрь 2024 года, подсчитали Underdog the Unlawyers (аудитория пересекается). Администратор «Джокера» ведет запасной канал, созданный 24 февраля 2023-го и имеющий более 38 000 подписчиков, по данным сервиса TG.Stat.

Новый канал может собрать десятки тысяч подписчиков буквально через несколько дней благодаря уже сложившейся аудитории, считает Лавриненко из «Труха». «Если запускать такой канал с нуля – раскрутка до 200 000 подписчиков может обойтись от $200 000 до $1 млн», – добавляет он.

После блокирования «Джокера» некоторые Telegram-каналы могут осторожничать в публикациях, говорит Лавриненко. «Последние блокирования показали, что правила платформы реально действуют», – добавляет он.

По мнению Запорожца из Trumen, блокирование «Джокера» вряд ли повлияет на поведение других Telegram-каналов. «Очень много факторов должно сложиться, чтобы такие жалобы сработали», – добавляет он.

«Бизнес-модель канала налажена, и она будет и далее приносить результаты, – добавляет собеседник на рынке кризисных коммуникаций, который общался анонимно из-за чувствительности темы. – Впрочем, для админов этот инцидент неприятен и заставляет протрезветь».