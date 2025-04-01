«Змусить протверезіти». Анонімний Telegram-канал «Джокер» – три дні під блокуванням. Як це вплине на галузь українських анонімних Telegram-каналів

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Анонімний Telegram-канал «Джокер» з майже двома сотнями тисяч підписників заблокували 30 березня. Причина – розкриття особистих даних людей у публікаціях. Чи відновиться канал та як блокування вплине на ринок Telegram-каналів?
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