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Джокер заблокували, блокування анонімних Telegram-каналів /колаж Анастасія Шишенок
Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

«Змусить протверезіти». Анонімний Telegram-канал «Джокер» – три дні під блокуванням. Як це вплине на галузь українських анонімних Telegram-каналів

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

4 хв читання

«Джокер» заблокували автоматично через організовану масову спам-атаку на дописи, каже адміністратор Telegram-каналу Фото колаж Анастасія Шишенок

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Анонімний Telegram-канал «Джокер» з майже двома сотнями тисяч підписників заблокували 30 березня. Причина – розкриття особистих даних людей у публікаціях. Чи відновиться канал та як блокування вплине на ринок Telegram-каналів?

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