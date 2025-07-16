Застройщик Андрей Вавриш не смог вовремя построить офис компании предпринимателя Александра Кардакова. Вавриш утверждает, что причина – форс-мажор из-за действий стражей порядка, которые два года держали строительство под арестом. Кардаков не считает, что это повод не платить «штраф», и требует более 500 млн грн за два неудачных проекта. Что пошло не так в этом партнерстве

«Один из наших самых любимых проектов». Такими словами начинается описание ЖК «Новый Подол» на сайте девелопера Saga Development. Сейчас проект находится в центре конфликта на сотни миллионов гривен. «Октава Девелопмент», входящая в группу Александра Кардакова, хочет взыскать с «Риверсайд Девелопмент ЛТД» почти 331,6 млн грн за не построенный офис на территории этого ЖК, узнал Forbes Ukraine из материалов дела, которое сейчас рассматривается в Хозяйственном суде Киева.

«Риверсайд» – один из заказчиков строительства ЖК «Новый Подол». Треть компании принадлежит сыну киевского застройщика Андрея Вавриша – Максиму, по данным YouControl. Девелопментом ЖК занимается Saga Development Вавриша-старшего.