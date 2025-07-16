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«Встретимся в суде». Forbes Ukraine узнал детали, почему Александр Кардаков хочет взыскать с девелопера Андрея Вавриша более полумиллиарда гривен. Детали спора

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

5 хв читання

Вавриш vs Кардаков /колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

Офис в «Новом Подоле» – не единственный объект споров между Кардаковым и Вавришем, общая сумма претензий составляет более 500 млн грн Фото колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

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Застройщик Андрей Вавриш не смог вовремя построить офис компании предпринимателя Александра Кардакова. Вавриш утверждает, что причина – форс-мажор из-за действий стражей порядка, которые два года держали строительство под арестом. Кардаков не считает, что это повод не платить «штраф», и требует более 500 млн грн за два неудачных проекта. Что пошло не так в этом партнерстве

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«Один из наших самых любимых проектов». Такими словами начинается описание ЖК «Новый Подол» на сайте девелопера Saga Development. Сейчас проект находится в центре конфликта на сотни миллионов гривен. «Октава Девелопмент», входящая в группу Александра Кардакова, хочет взыскать с «Риверсайд Девелопмент ЛТД» почти 331,6 млн грн за не построенный офис на территории этого ЖК, узнал Forbes Ukraine из материалов дела, которое сейчас рассматривается в Хозяйственном суде Киева.

«Риверсайд» – один из заказчиков строительства ЖК «Новый Подол». Треть компании принадлежит сыну киевского застройщика Андрея Вавриша – Максиму, по данным YouControl. Девелопментом ЖК занимается Saga Development Вавриша-старшего.

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