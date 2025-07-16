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«Зустрінемось у суді». Forbes Ukraine дізнався деталі, чому Олександр Кардаков хоче стягнути з девелопера Андрія Вавриша понад пів мільярда гривень. Деталі спору

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

4 хв читання

Вавриш vs Кардаков /колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

Офіс у «Новому Подолі» – не єдиний об’єкт суперечок між Кардаковим і Вавришем, загальна сума претензій сягає понад 500 млн грн Фото колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

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Забудовник Андрій Вавриш не зміг вчасно побудувати офіс для компанії підприємця Олександра Кардакова. Вавриш стверджує, що причина – форс-мажор через дії правоохоронців, які два роки тримали будівництво під арештом. Кардаков не вважає, що це привід не платити «штраф» і вимагає понад 500 млн грн за два невдалі проєкти. Що пішло не так у цьому партнерстві 

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«Один із наших найулюбленіших проєктів». Такими словами починається опис ЖК «Новий Поділ» на сайті девелопера Saga Development. Зараз проєкт у центрі конфлікту на сотні мільйонів гривень. «Октава Девелопмент», що входить у групу Олександра Кардакова, хоче стягнути з «Ріверсайд Девелопмент ЛТД» майже 331,6 млн грн за незбудований офіс на території цього ЖК, дізнався Forbes Ukraine із матеріалів справи, яку зараз розглядають у Господарському суді Києва. 

«Ріверсайд» – один із замовників будівництва ЖК «Новий Поділ». Третина компанії належить сину київського забудовника Андрія Вавриша – Максиму, за даними YouControl. Девелопментом ЖК займається Saga Development Вавриша-старшого.

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