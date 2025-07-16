Забудовник Андрій Вавриш не зміг вчасно побудувати офіс для компанії підприємця Олександра Кардакова. Вавриш стверджує, що причина – форс-мажор через дії правоохоронців, які два роки тримали будівництво під арештом. Кардаков не вважає, що це привід не платити «штраф» і вимагає понад 500 млн грн за два невдалі проєкти. Що пішло не так у цьому партнерстві