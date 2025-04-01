Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

«Атак такого уровня мы не фиксировали». Глава «Укрзализныци» о возобновлении ІТ-систем после кибератаки, помощи «Киевстару» и проблеме тарифов. Блиц-интервью

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

4 хв читання

Укрзалізниця, кібератака, збій УЗ /пресс-служба АО «Укрзалізниця»

«Укрзализныця» – один из самых привлекательных магнитов для киберпреступников, говорит глава перевозчика Александр Перцовский. Фото пресс-служба АО «Укрзалізниця»

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

08:01 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 08:01

Полное восстановление ІТ-сервисов «Укрзализныци» продлится еще минимум несколько недель, говорит Forbes Ukraine глава компании Александр Перцовский. Работа приложения и сайта, которые не работали из-за кибератаки, возобновилась 27 марта. Как перевозчик приходит в себя после самой масштабной атаки в своей истории?

Отримуйте інсайти, що дають перевагу: підпишіться на Forbes Digital та завжди будьте на крок попереду у світі бізнесу.

Від 49 грн на місяць!

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні