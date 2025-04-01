«Атак такого уровня мы не фиксировали». Глава «Укрзализныци» о возобновлении ІТ-систем после кибератаки, помощи «Киевстару» и проблеме тарифов. Блиц-интервью

Полное восстановление ІТ-сервисов «Укрзализныци» продлится еще минимум несколько недель, говорит Forbes Ukraine глава компании Александр Перцовский. Работа приложения и сайта, которые не работали из-за кибератаки, возобновилась 27 марта. Как перевозчик приходит в себя после самой масштабной атаки в своей истории?