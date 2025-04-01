«Атак такого рівня ми не фіксували». Голова «Укрзалізниці» про відновлення ІТ-систем після кібератаки, допомогу «Київстару» і проблему тарифів. Бліцінтерв’ю

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Повне відновлення ІТ-сервісів «Укрзалізниці» триватиме ще мінімум кілька тижнів, каже Forbes Ukraine очільник компанії Олександр Перцовський. Робота застосунку та сайту, що не працювали через кібератаку, відновилася 27 березня. Як перевізник оговтується після наймасштабнішої атаки в своїй історії?
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