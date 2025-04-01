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«Атак такого рівня ми не фіксували». Голова «Укрзалізниці» про відновлення ІТ-систем після кібератаки, допомогу «Київстару» і проблему тарифів. Бліцінтерв’ю

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

4 хв читання

Укрзалізниця, кібератака, збій УЗ /пресслужба АТ «Укрзалізниця»

Укрзалізниця» – один із найбільш привабливих магнітів для кіберзлочинців, каже голова перевізника Олександр Перцовський. Фото пресслужба АТ «Укрзалізниця»

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Повне відновлення ІТ-сервісів «Укрзалізниці» триватиме ще мінімум кілька тижнів, каже Forbes Ukraine очільник компанії Олександр Перцовський. Робота застосунку та сайту, що не працювали через кібератаку, відновилася 27 березня. Як перевізник оговтується після наймасштабнішої атаки в своїй історії? 

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