Детские YouTube-каналы с украинской регистрацией до сих пор зарабатывают для российских компаний. В ответ на это «Общественное» запустило приложение «Бробакс». За 10 дней его скачали около 50 000 раз. Сколько на него потратили и какой контент там можно найти?
«Инвестиции в детский контент – это вопрос информационной безопасности страны», – говорит член наблюдательного совета «Общественного Вещания» Вадим Миський.
В первую неделю после запуска 19 октября приложение с детским контентом «Бробакс» от «Общественного» вырвалось на первое место в категории «Развлечения» и третье – среди бесплатных приложений в App Store. За полторы недели после запуска у него 21 000 загрузок на IOS и 27 000 – на Android.
