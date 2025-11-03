Forbes Digital підписка
Без «Маши и Медведя» и рекламы. «Общественное» запустило приложение с детским контентом «Бробакс». Станет ли оно хитом?

Вероника Нановская
Вероника Нановская
Forbes

3 хв читання

Застосунок «Бробакс» /Пресс-служба «Общественного»

В приложении «Бробакс» доступно более 250 часов детского контента: мультсериалы, мультфильмы, познавательные детские шоу, мультфильмы на жестовом языке и каталог аудиосказок Фото Пресс-служба «Общественного»

Детские YouTube-каналы с украинской регистрацией до сих пор зарабатывают для российских компаний. В ответ на это «Общественное» запустило приложение «Бробакс». За 10 дней его скачали около 50 000 раз. Сколько на него потратили и какой контент там можно найти?

«Инвестиции в детский контент – это вопрос информационной безопасности страны», – говорит член наблюдательного совета «Общественного Вещания» Вадим Миський.

В первую неделю после запуска 19 октября приложение с детским контентом «Бробакс» от «Общественного» вырвалось на первое место в категории «Развлечения» и третье – среди бесплатных приложений в App Store. За полторы недели после запуска у него 21 000 загрузок на IOS и 27 000 – на Android.

