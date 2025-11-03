Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:53 хвилин
Дитячі YouTube-канали з українською реєстрацією досі заробляють для російських компаній. У відповідь на це «Суспільне» запустило застосунок «Бробакс». За 10 днів його завантажили близько 50 000 разів. Скільки на нього витратили і який контент там можна знайти?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
«Інвестиції в дитячий контент – це питання інформаційної безпеки країни», – каже член наглядової ради «Суспільного Мовлення» Вадим Міський.
У перший тиждень після запуску 19 жовтня застосунок із дитячим контентом «Бробакс» від «Суспільного» вирвався на перше місце в категорії «Розваги» та третє – серед безкоштовних додатків в App Store. За півтора тижні із запуску в нього 21 000 завантажень на IOS і 27 000 – на Android.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.