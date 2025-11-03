Дитячі YouTube-канали з українською реєстрацією досі заробляють для російських компаній. У відповідь на це «Суспільне» запустило застосунок «Бробакс». За 10 днів його завантажили близько 50 000 разів. Скільки на нього витратили і який контент там можна знайти?

«Інвестиції в дитячий контент – це питання інформаційної безпеки країни», – каже член наглядової ради «Суспільного Мовлення» Вадим Міський.

У перший тиждень після запуску 19 жовтня застосунок із дитячим контентом «Бробакс» від «Суспільного» вирвався на перше місце в категорії «Розваги» та третє – серед безкоштовних додатків в App Store. За півтора тижні із запуску в нього 21 000 завантажень на IOS і 27 000 – на Android.