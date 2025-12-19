Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

«Смотрят широко». «Киевстар» потратил на M&A-сделки около $175 млн в 2025-м и мог нацелиться на лидера e-commerce рынка. К кому присматривается покупатель года?

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes
Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

3 хв читання

Угоди Київстар /колаж Forbes Ukraine

Капитализация оператора на Nasdaq – $3,4 млрд Фото колаж Forbes Ukraine

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:32 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:32

Телеком-гигант «Киевстар» активно скупает украинские компании, трансформируясь из мобильного оператора в провайдера цифровых услуг. В апреле 2025 года мобильный оператор закрыл пока что свою крупнейшую M&A-сделку, приобретя Uklon. Какие еще сделки готовит оператор и какова его цель?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість 1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁

На приобретение других компаний телеком-оператор «Киевстар» потратил около 20% от всех инвестиций в Украину с 2023-го, достигших $880 млн, рассказал CEO компании Александр Комаров для декабрьского журнала Forbes Ukraine, который выйдет под конец года. По расчетам Forbes Ukraine, в 2025 году на M&A компания направила около $175 млн.

Среди закрытых сделок – покупка сервиса онлайн-вызова авто Uklon, солнечной электростанции «Санвин 11» в Житомирской области и увеличение доли в медицинском сервисе Helsi.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні