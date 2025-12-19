Прослухати матеріал
Телеком-гигант «Киевстар» активно скупает украинские компании, трансформируясь из мобильного оператора в провайдера цифровых услуг. В апреле 2025 года мобильный оператор закрыл пока что свою крупнейшую M&A-сделку, приобретя Uklon. Какие еще сделки готовит оператор и какова его цель?
На приобретение других компаний телеком-оператор «Киевстар» потратил около 20% от всех инвестиций в Украину с 2023-го, достигших $880 млн, рассказал CEO компании Александр Комаров для декабрьского журнала Forbes Ukraine, который выйдет под конец года. По расчетам Forbes Ukraine, в 2025 году на M&A компания направила около $175 млн.
Среди закрытых сделок – покупка сервиса онлайн-вызова авто Uklon, солнечной электростанции «Санвин 11» в Житомирской области и увеличение доли в медицинском сервисе Helsi.
