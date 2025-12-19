Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:32 хвилин
Телеком-гігант «Київстар» активно скуповує українські компанії, трансформуючись з мобільного оператора на провайдера цифрових послуг. У квітні 2025 року мобільний оператор закрив поки що свою найбільшу M&A-угоду, придбавши Uklon. Які ще угоди готує оператор і яка його мета?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
На придбання інших компаній телеком-оператор «Київстар» витратив близько 20% від усіх інвестицій в Україну з 2023-го, що сягнули $880 млн, розповів CEO компанії Олександр Комаров для грудневого журналу Forbes Ukraine, що вийде під кінець року. За розрахунками Forbes Ukraine, у 2025 році на M&A компанія направила близько $175 млн.
Серед закритих угод – купівля сервісу онлайн-виклику авто Uklon, сонячної електростанції «Санвін 11» у Житомирській області та збільшення частки в медичному сервісі Helsi.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.