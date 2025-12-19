Телеком-гігант «Київстар» активно скуповує українські компанії, трансформуючись з мобільного оператора на провайдера цифрових послуг. У квітні 2025 року мобільний оператор закрив поки що свою найбільшу M&A-угоду, придбавши Uklon. Які ще угоди готує оператор і яка його мета?

На придбання інших компаній телеком-оператор «Київстар» витратив близько 20% від усіх інвестицій в Україну з 2023-го, що сягнули $880 млн, розповів CEO компанії Олександр Комаров для грудневого журналу Forbes Ukraine, що вийде під кінець року. За розрахунками Forbes Ukraine, у 2025 році на M&A компанія направила близько $175 млн.

Серед закритих угод – купівля сервісу онлайн-виклику авто Uklon, сонячної електростанції «Санвін 11» у Житомирській області та збільшення частки в медичному сервісі Helsi.