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Зеркала и клоны. Самый популярный пиратский онлайн-кинотеатр HD Rezka продолжает работать, несмотря на блокировку. И даже ввел свою подписку. Как это стало возможно

Люба Балашова /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

5 хв читання

HD Rezka обійшла блокування в Україні /коллаж Анастасия Решетник

HD Rezka остается самым популярным пиратским онлайн-кинотеатром в Украине, несмотря на попытки блокирования Фото коллаж Анастасия Решетник

Год назад государство заблокировало главные пиратские онлайн-кинотеатры, в том числе один из самых популярных в Украине – HD Rezka. Попытка получилась неудачной – ресурс (или его клон) все еще собирает десятки миллионов посещений в месяц. Как HD Rezka обошла блокировку и почему жалуется на потерю аудитории в Украине

В ноябре 2023-го Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания попытался заблокировать в Украине главные пиратские онлайн-кинотеатры. Под запрет попали сайты Baskino, Filmix, Kinogo, Kinokrad, Kinotochka, KinoZapas, «ГидОнлайн», HD Rezka и существующие на тот момент зеркала этих ресурсов.

Среди перечисленных онлайн-кинотеатров самым популярным можно назвать HD Rezka, говорит член Общественного совета при Нацсовете по вопросам ТВ и радиовещания Александр Глущенко. В течение 2021–2022 годов он только раз выпадал из списка 25 самых популярных в Украине сайтов, согласно исследованию аналитической компании Kantar.

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