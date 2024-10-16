Дзеркала і клони. Найпопулярніший піратський онлайн-кінотеатр HD Rezka продовжує працювати, попри блокування. І навіть запровадив власну підписку. Як це стало можливо

Рік тому держава заблокувала головні піратські онлайн-кінотеатри, зокрема один із найпопулярніших в Україні – HD Rezka. Спроба вийшла невдалою – ресурс (або його клон) досі збирає десятки мільйонів відвідувань на місяць. Як HD Rezka обійшла блокування та чому жаліється на втрату аудиторії в Україні

У листопаді 2023-го Нацрада з питань ТБ та радіомовлення спробувала заблокувати в Україні головні піратські онлайн-кінотеатри. Під заборону потрапили сайти Baskino, Filmix, Kinogo, Kinokrad, Kinotochka, KinoZapas, «ГідОнлайн», HD Rezka та наявні на той момент дзеркала цих ресурсів.

Серед перелічених онлайн-кінотеатрів найпопулярнішим можна назвати HD Rezka, каже член Громадської ради при Нацраді з питань ТБ та радіомовлення Олександр Глущенко. Протягом 2021–2022 років він лише раз випадав зі списку 25 найпопулярніших в Україні сайтів, згідно з дослідженням аналітичної компанії Kantar.