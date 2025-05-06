«Президент согласовал». Профильные министерства рассматривают несколько вариантов экспорта оборонки. Forbes Ukraine узнал, как это может работать

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Экспорт для оборонных предприятий может заработать уже в нынешнем году. Forbes Ukraine узнал, что среди вариантов – создание фонда для закупки оружия ВСУ, куда будет направляться часть выручки производителей. Другая опция – облагать экспорт дополнительной пошлиной. Подробности будущих сценариев.
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