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«Президент согласовал». Профильные министерства рассматривают несколько вариантов экспорта оборонки. Forbes Ukraine узнал, как это может работать

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Експорт дронів, відкриття експорту для ОПК /иллюстрация Илья Колесник для Forbes Ukraine

Экспорт военных технологий у нас юридически не запрещен, но фактически производители не получают разрешения на продажу оружия за границу, говорит собеседник Forbes из фракции «Слуга народа». Фото иллюстрация Илья Колесник для Forbes Ukraine

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Экспорт для оборонных предприятий может заработать уже в нынешнем году. Forbes Ukraine узнал, что среди вариантов – создание фонда для закупки оружия ВСУ, куда будет направляться часть выручки производителей. Другая опция – облагать экспорт дополнительной пошлиной. Подробности будущих сценариев.

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