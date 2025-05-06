Підписка від 5 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

«Є погодження від президента». Профільні міністерства розглядають кілька варіантів експорту оборонки. Forbes Ukraine дізнався, як це може працювати

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Експорт дронів, відкриття експорту для ОПК /ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

Експорт військових технологій у нас юридично не заборонений, але фактично виробники не отримують дозволи на продаж зброї за кордон, каже співрозмовник Forbes із фракції «Слуга народу». Фото ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:30 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:30

Експорт для оборонних підприємств може запрацювати вже цього року. Forbes Ukraine дізнався, що серед варіантів – створення фонду для закупівлі зброї ЗСУ, куди спрямовуватиметься частина виторгу виробників. Інша опція – обкладати експорт додатковим митом. Деталі майбутніх сценаріїв.

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні