«Є погодження від президента». Профільні міністерства розглядають кілька варіантів експорту оборонки. Forbes Ukraine дізнався, як це може працювати

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Експорт для оборонних підприємств може запрацювати вже цього року. Forbes Ukraine дізнався, що серед варіантів – створення фонду для закупівлі зброї ЗСУ, куди спрямовуватиметься частина виторгу виробників. Інша опція – обкладати експорт додатковим митом. Деталі майбутніх сценаріїв.
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