По меньшей мере 150 украинских фрилансеров, использующих глобальную площадку Upwork для поиска работы, были заблокированы. Некоторые из них получили пожизненный бан без возможности подать апелляцию. Upwork в комментарии Forbes Ukraine отрицает целенаправленную блокировку. Но платформа действительно может ограничивать украинских пользователей. Что происходит?