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«Единственный источник дохода». Самая крупная фриланс-платформа мира Upwork блокирует пользователей из Украины. Forbes Ukraine получил объяснение

Анастасия Печенюк
Анастасия Печенюк
Forbes

3 хв читання

як розблокувати акаунт на Upwork, Upwork блокує користувачів з України /Getty Images

Платформа Upwork, соединяющая фрилансеров с клиентами, отрицает введение целенаправленных действий против украинских пользователей, которые в последнее время жалуются на частые блокировки. Фото Getty Images

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По меньшей мере 150 украинских фрилансеров, использующих глобальную площадку Upwork для поиска работы, были заблокированы. Некоторые из них получили пожизненный бан без возможности подать апелляцию. Upwork в комментарии Forbes Ukraine отрицает целенаправленную блокировку. Но платформа действительно может ограничивать украинских пользователей. Что происходит?

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