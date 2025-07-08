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По меньшей мере 150 украинских фрилансеров, использующих глобальную площадку Upwork для поиска работы, были заблокированы. Некоторые из них получили пожизненный бан без возможности подать апелляцию. Upwork в комментарии Forbes Ukraine отрицает целенаправленную блокировку. Но платформа действительно может ограничивать украинских пользователей. Что происходит?
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