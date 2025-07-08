Щонайменше 150 українських фрилансерів, які використовують глобальний майданчик Upwork для пошуку роботи, були заблоковані. Деякі з них отримали довічний бан без можливості подати апеляцію. Upwork у коментарі Forbes Ukraine заперечує цілеспрямоване блокування. Але платформа дійсно може обмежувати українських користувачів. Що відбувається?