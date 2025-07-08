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«Єдине джерело доходу». Найбільша фриланс-платформа світу Upwork блокує користувачів з України. Forbes Ukraine отримав пояснення 

Анастасія Печенюк
Анастасія Печенюк
Forbes

3 хв читання

як розблокувати акаунт на Upwork, Upwork блокує користувачів з України /Getty Images

Платформа Upwork, що з’єднує фрилансерів із клієнтами, заперечує введення цілеспрямованих дій проти українських користувачів, які останнім часом скаржаться на часті блокування. Фото Getty Images

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Щонайменше 150 українських фрилансерів, які використовують глобальний майданчик Upwork для пошуку роботи, були заблоковані. Деякі з них отримали довічний бан без можливості подати апеляцію. Upwork у коментарі Forbes Ukraine заперечує цілеспрямоване блокування. Але платформа дійсно може обмежувати українських користувачів. Що відбувається?

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