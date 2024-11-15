Эффект на миллиард. Студию Plarium с тремя офисами в Украине продают шведской Modern Times Group за $820 млн. Что будет с украинской частью компании

Австралийский Aristocrat Leisure планирует продать студию разработки игр Plarium шведской компании Modern Times Group. Соглашение должно увеличить выручку покупателя до $1,1 млрд. Что происходит с украинским офисом?

Покупка Plarium должна создать для MTG одно из сильнейших портфолио mid-core мобильных игр, говорится в заявлении компании от 11 ноября.

Покупатель заплатит Aristocrat Leisure $620 млн и дополнительно $200 млн после достижения ожидаемых финансовых показателей в 2025–2028 годах.