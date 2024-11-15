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Эффект на миллиард. Студию Plarium с тремя офисами в Украине продают шведской Modern Times Group за $820 млн. Что будет с украинской частью компании

Анастасия Несенюк /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Анастасия Несенюк
Forbes

2 хв читання

Plarium продають, українські офіси Plarium /company.plarium.com

С мая 2022 года штат студии разработки игр Plarium в Украине постепенно сократился почти на 33%, по данным DOU. Фото company.plarium.com

Австралийский Aristocrat Leisure планирует продать студию разработки игр Plarium шведской компании Modern Times Group. Соглашение должно увеличить выручку покупателя до $1,1 млрд. Что происходит с украинским офисом?

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Покупка Plarium должна создать для MTG одно из сильнейших портфолио mid-core мобильных игр, говорится в заявлении компании от 11 ноября.

Покупатель заплатит Aristocrat Leisure $620 млн и дополнительно $200 млн после достижения ожидаемых финансовых показателей в 2025–2028 годах.

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